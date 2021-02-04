Вячеслав Фетисов предложил провести матч с участием звезд мирового хоккея на льду озера Байкал

Легендарный хоккеист, заслуженный тренер России Вячеслав Фетисов предложил провести хоккейный матч с участием звезд мирового хоккея на озере Байкал. Мероприятие должно пройти 8 марта, в международный женский день.

Предложенный первым заместителем председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи интересный проект всецело поддержали в правительстве Иркутской области, тем более, что 2021 год объявлен там Годом Байкала.

«Восьмого марта в поселке Большое Голоустное пройдет хоккейный матч с участием звезд мирового уровня», - говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

На совещании, которое прошло в правительстве региона, уже обсудили организационные вопросы, связанные с игрой, культурной программой, а также безопасностью зрителей и участников матча.

Проект Вячеслава Фетисова, который является также послом доброй воли ООН по Арктике и Антарктике, называется «Последняя игра» и официально также уже поддержан ООН.

Во время визита в Иркутскую область легендарный хоккеист планирует провести не только матч на льду Байкала, но и спортивные мастер-классы для детей и мероприятия экологической направленности.