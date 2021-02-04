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Кокорин впервые попал в заявку «Фиорентины» на матч чемпионата Италии

Алексей Курильченко
21:47 04.02.2021
Российский футболист может выйти на поле в матче против команды «Интер».
Кокорин впервые попал в заявку «Фиорентины» на матч чемпионата Италии
© Фото: Dmitry Golubovich Global Look Press
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Российский футболист Александр Кокорин впервые включен в заявку клуба «Фиорентина» на участие в матче против «Интера». Об этом сообщается в Twitter итальянской команды.

Матч «Фиорентина» - «Интер» в рамках 21-го тура чемпионата Италии состоится 5 февраля на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции.

Александр Кокорин стал игроком «фиолетовых» 25 января. Контракт с итальянской командой рассчитан до 2024 года. Примерная сумма сделки составила около 4,5 миллиона евро. Российский нападающий будет выступать под номером 91.

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