Кокорин впервые попал в заявку «Фиорентины» на матч чемпионата Италии
Российский футболист может выйти на поле в матче против команды «Интер».
© Фото: Dmitry Golubovich Global Look Press
Российский футболист Александр Кокорин впервые включен в заявку клуба «Фиорентина» на участие в матче против «Интера». Об этом сообщается в Twitter итальянской команды.
Матч «Фиорентина» - «Интер» в рамках 21-го тура чемпионата Италии состоится 5 февраля на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции.
Александр Кокорин стал игроком «фиолетовых» 25 января. Контракт с итальянской командой рассчитан до 2024 года. Примерная сумма сделки составила около 4,5 миллиона евро. Российский нападающий будет выступать под номером 91.