Кокорин впервые попал в заявку «Фиорентины» на матч чемпионата Италии

Российский футболист Александр Кокорин впервые включен в заявку клуба «Фиорентина» на участие в матче против «Интера». Об этом сообщается в Twitter итальянской команды.

Матч «Фиорентина» - «Интер» в рамках 21-го тура чемпионата Италии состоится 5 февраля на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции.

Александр Кокорин стал игроком «фиолетовых» 25 января. Контракт с итальянской командой рассчитан до 2024 года. Примерная сумма сделки составила около 4,5 миллиона евро. Российский нападающий будет выступать под номером 91.