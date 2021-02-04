Правнук Муссолини будет играть в римском футбольном клубе «Лацио»
Романо Муссолини является правнуком основоположника фашизма Бенито Муссолини.
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Состав римского футбольного клуба «Лацио» пополнил 18-летний игрок Романо Муссолини. Он является прямым потомком основоположника фашизма, бывшего итальянского премьера Бенито Муссолини.
Примечательно, что воспитывался Романо в академии другого римского клуба «Ромы», а теперь перешел в «Лацио» за который болел его печально знаменитый прадедушка-диктатор, пишет The Times.