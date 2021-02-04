«Была неосторожная фраза»: олимпийский чемпион СССР вспомнил об обещании побриться налысо в случае победы

Все, кто был так или иначе причастен к победе сборной Советского Союза по баскетболу на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле, всегда отмечали, что атмосфера в команде была «родной» и спокойной, дружелюбной и доброжелательной. Один из спортсменов, Сергей Тараканов, даже имел неосторожность высказаться на тему возможной победы команды - он дал обещание постричься наголо, если баскетболисты разгромят соперников. Об этом уже в который раз напомнили ему товарищи по команде во время их визита в студию программы «Легендарные матчи» на телеканале «Звезда».

«Была моя не очень осторожная фраза в автобусе, когда мы ехали на одну из игр. Я сказал, что если мы выиграем Олимпиаду, я налысо побреюсь. Меня заклеймили позором, на каждой встрече этим тыкали и подкалывали. Но два года назад я был на свой 60-летний юбилей в Сеуле, специально подгадал и прислал всем фотографии. Это было серьезное испытание, первый раз в жизни постригся налысо», - поделился историей Тараканов.

В свою очередь, еще один член команды, олимпийский чемпион Александр Волков, также рассказал о том, обещал ли что-то в случае победы. По его словам, игроки боялись лишний раз о чем-то сказать, потому что сильно хотели победить. Волков рассказал, что многое команда держала в себе, и все это выплеснулось в полуфинальной игре со сборной США.

«Но я вам скажу: вы не понимаете, что я с Сережей Таракановым делал на каждой встрече, он прав. Мы его мучили много лет за то, что он не выдержал свое обещание. В конце концов сделал, лучше поздно, чем никогда. Мужик сказал - мужик сделал, хоть и почти через 30 лет», - со смехом рассказал чемпион в эфире программы «Сегодня утром».

Новый выпуск программы «Легендарные матчи» под названием «Летние Олимпийские игры 1988 года в Сеуле, Южная Корея. Финал мужского баскетбола между сборными СССР и Югославии» смотрите в субботу, 6 февраля, в 19.50 на телеканале «Звезда». Члены советской команды вновь соберутся вместе, чтобы вспомнить самые неповторимые эмоции, которые они испытали в Сеуле, и поделиться ими со зрителями.