Александр Дюков единогласно переизбран на пост президента Российского футбольного союза

Александра Дюкова переизбрали на пост президента Российского футбольного союза.

Выборы состоялись в четверг, 4 февраля, на внеочередной конференции в Москве. Дюков, которого выдвинули 56 организаций-членов РФС, был единственным кандидатом на этот пост. Его переизбрали единогласно.

Дюков возглавляет Российский футбольный союз с 22 февраля 2019 года. С 2008 по 2017 год он занимал пост президента «Зенита».