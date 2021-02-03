Спорт Стал известен состав сборной России по биатлону на ЧМ-2021 Алексей Курильченко Чемпионат мира пройдет в Словении в феврале. © Фото: Алексей Филиппов РИА Новости Читайте нас на: Тренерский штаб сборной России по биатлону объявил состав команды на чемпионат мира. Об этом ТАСС сообщил главный тренер Валерий Польховский. В состав мужской команды вошли Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев и Карим Халили. В соревнованиях среди женщин примут участие россиянки Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич и Лариса Куклина. Чемпионат мира по биатлону пройдет с 10 по 21 февраля в Словении на горном плато Поклюка. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика