Стал известен состав сборной России по биатлону на ЧМ-2021
Чемпионат мира пройдет в Словении в феврале.
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Тренерский штаб сборной России по биатлону объявил состав команды на чемпионат мира. Об этом ТАСС сообщил главный тренер Валерий Польховский.
В состав мужской команды вошли Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев и Карим Халили.
В соревнованиях среди женщин примут участие россиянки Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич и Лариса Куклина.
Чемпионат мира по биатлону пройдет с 10 по 21 февраля в Словении на горном плато Поклюка.