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Опубликовано последнее обращение Марадоны

Алексей Курильченко
15:40 03.02.2021
Видео было снято в время восстановления легендарного спортсмена после операции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Panoramic, Keystone Press Agency, Globallookpress
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В Сети было опубликовано последнее прижизненное видео легендарного футболиста Диего Марадоны. Запись была сделана в доме аргентинца - он проходил реабилитацию после операции на головном мозге.

Марадона обращался к своему лечащему врачу - Леопольдо Луке. У спортсмена перевязана голова, а слова даются ему непросто.

«Я весь в синяках, но уже в порядке. Ты же знаешь, что я не люблю близких отношений, но когда я с хорошими людьми, то готов выбраться из своей берлоги», - сказал Марадона.

Видео было записано за несколько дней до смерти аргентинца. Он скончался 25 ноября 2020 года. Причиной смерти была остановка сердца.

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