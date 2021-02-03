Опубликовано последнее обращение Марадоны

В Сети было опубликовано последнее прижизненное видео легендарного футболиста Диего Марадоны. Запись была сделана в доме аргентинца - он проходил реабилитацию после операции на головном мозге.

Марадона обращался к своему лечащему врачу - Леопольдо Луке. У спортсмена перевязана голова, а слова даются ему непросто.

«Я весь в синяках, но уже в порядке. Ты же знаешь, что я не люблю близких отношений, но когда я с хорошими людьми, то готов выбраться из своей берлоги», - сказал Марадона.

Видео было записано за несколько дней до смерти аргентинца. Он скончался 25 ноября 2020 года. Причиной смерти была остановка сердца.