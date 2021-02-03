Объявлены правила проведения Олимпиады в Токио

Организаторы представили первую версию правил проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Японии. В документе, опубликованном на сайте Международного олимпийского комитета (МОК), содержатся требования, предъявляемые к спортсменам при проведении Олимпиады в условиях пандемии коронавируса.

Атлеты будут обязаны отчитываться о своем самочувствии через специальное приложение. Кроме того, они будут должны соблюдать социальную дистанцию в два метра, отказаться от физического контакта с окружающими, включая объятия и рукопожатия. Также спортсмены не смогут посещать соревнования в качестве зрителей.

Количество времени пребывания спортсменов и вспомогательного персонала в олимпийской деревне будет также строго регламентировано.

За две недели до поездки в столицу Японии все участники Олимпиады должны будут предоставить отрицательные результаты теста на коронавирус.

Как подчеркивается в совместном сообщении МОК, Международного паралимпийского комитета и оргкомитета «Токио-2020» строгие меры контроля за атлетами будут применятся для обеспечения их безопасности.

Летняя Олимпиада в Токио запланирована на 23 июля - 8 августа 2021 года. Главное спортивное состязание четырехлетия было перенесено на год - с 24 июля по 9 августа 2020 года – из-за пандемии COVID-19.