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Объявлены правила проведения Олимпиады в Токио

Светлана Иванова
13:18 03.02.2021
Атлетов обяжут отчитываться о самочувствии и отказаться от физического контакта с окружающими, включая объятия и рукопожатия.
Объявлены правила проведения Олимпиады в Токио
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
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Организаторы представили первую версию правил проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Японии. В документе, опубликованном на сайте Международного олимпийского комитета (МОК), содержатся требования, предъявляемые к спортсменам при проведении Олимпиады в условиях пандемии коронавируса.

Атлеты будут обязаны отчитываться о своем самочувствии через специальное приложение. Кроме того, они будут должны соблюдать социальную дистанцию в два метра, отказаться от физического контакта с окружающими, включая объятия и рукопожатия. Также спортсмены не смогут посещать соревнования в качестве зрителей.

Количество времени пребывания спортсменов и вспомогательного персонала в олимпийской деревне будет также строго регламентировано.

За две недели до поездки в столицу Японии все участники Олимпиады должны будут предоставить отрицательные результаты теста на коронавирус.

Как подчеркивается в совместном сообщении МОК, Международного паралимпийского комитета и оргкомитета «Токио-2020» строгие меры контроля за атлетами будут применятся для обеспечения их безопасности.

Летняя Олимпиада в Токио запланирована на 23 июля - 8 августа 2021 года. Главное спортивное состязание четырехлетия было перенесено на год - с 24 июля по 9 августа 2020 года – из-за пандемии COVID-19.

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