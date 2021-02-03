Чемпионат мира по хоккею в Латвии пройдет без зрителей

Латвия, которая в этом году будет единственной хозяйкой чемпионата мира по хоккею, объявила о том, что престижное спортивное мероприятие будет проходить без присутствия на нем зрителей.

Заявление об этом сделал в эфире местного телеканала TV3 премьер-министр страны Кришьянис Кариньш. Как сообщил политик, участники мирового первенства будут находиться в «пузыре», чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, чемпионат мира по хоккею в 2021 году должен был пройти в Риге и в Минске с 21 мая по 6 июня. За то, чтобы сделать Латвию единственной страной-хозяйкой состязаний, проголосовал совет Международной федерации хоккея (IIHF) 2 февраля.