Нападающего сборной по футболу Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду признали лучшим футболистом десятилетия в Европе. Рейтинг составила и опубликовала на сайте Международная федерация футбольной истории и статистики.

Второе место занял капитан «Реал Мадрида» Серхио Рамос. Третье место отдали голкиперу национальной немецкой команды и мюнхенской «Баварии» Мануэлю Нойеру.

Ранее Роналду установил рекорд по количеству забитых голов. В среду, 20 января, Роналду забил свой 760-й гол на 64-й минуте матча между «Ювентусом» и «Наполи». Его признали лучшим бомбардиром в истории футбола.