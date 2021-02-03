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Роналду признали лучшим футболистом десятилетия в Европе

Алена Миронова
11:54 03.02.2021
Второе место занял капитан «Реал Мадрида» Серхио Рамос, третье - голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер.
Роналду признали лучшим футболистом десятилетия в Европе
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
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Нападающего сборной по футболу Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду признали лучшим футболистом десятилетия в Европе. Рейтинг составила и опубликовала на сайте Международная федерация футбольной истории и статистики.

Второе место занял капитан «Реал Мадрида» Серхио Рамос. Третье место отдали голкиперу национальной немецкой команды и мюнхенской «Баварии» Мануэлю Нойеру.

Ранее Роналду установил рекорд по количеству забитых голов. В среду, 20 января, Роналду забил свой 760-й гол на 64-й минуте матча между «Ювентусом» и «Наполи». Его признали лучшим бомбардиром в истории футбола.

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