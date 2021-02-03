20-летний россиянин реализовал победный буллит в матче НХЛ

Российский нападающий Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс» Андрей Свечников на встрече «Чикаго Блэкхокс» в ночь на 3 февраля забросил победную шайбу, завершив серию буллитов с итоговым счетом 4:3 в пользу своей команды.

Кроме 20-летнего россиянина в «Каролине» в основное время отличились также Уоррен Фегеле и Винсент Трочек.

В команде «Чикаго» голами отметились Филипп Курашев, Патрик Кейн и Дилан Строум.