20-летний россиянин реализовал победный буллит в матче НХЛ
Нападающий «Каролины Харрикейнс» Александр Свечников забросил победную шайбу в матче против «Чикаго Блэкхокс».
© Фото: Jaylynn Nash, Icon Sportswire, Globallookpress
Российский нападающий Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс» Андрей Свечников на встрече «Чикаго Блэкхокс» в ночь на 3 февраля забросил победную шайбу, завершив серию буллитов с итоговым счетом 4:3 в пользу своей команды.
Кроме 20-летнего россиянина в «Каролине» в основное время отличились также Уоррен Фегеле и Винсент Трочек.
В команде «Чикаго» голами отметились Филипп Курашев, Патрик Кейн и Дилан Строум.