Ледовый триумф: фигуристы Синицина и Кацалапов лучшие по итогам Финала Кубка России

Действующие чемпионы Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили в Финале Кубка России по фигурному катанию в Москве.

Пара Синицина и Кацалапов, стали лучшими в произвольном танце, получив от судей 132,68 балла и по итогам двух прокатов взошли на первую ступень пьедестала, имея в активе 223,12 балла.

Компанию им составили Аннабель Морозова и Андрей Багин, ставшие вторыми, замкнули тройку призеров Екатерина Миронова и Евгений Устенко.