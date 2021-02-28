Ледовый триумф: фигуристы Синицина и Кацалапов лучшие по итогам Финала Кубка России
По итогам двух прокатов, танцоры получили от судей 223,12 балла и заняли итоговое первое место.
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Действующие чемпионы Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили в Финале Кубка России по фигурному катанию в Москве.
Пара Синицина и Кацалапов, стали лучшими в произвольном танце, получив от судей 132,68 балла и по итогам двух прокатов взошли на первую ступень пьедестала, имея в активе 223,12 балла.
Компанию им составили Аннабель Морозова и Андрей Багин, ставшие вторыми, замкнули тройку призеров Екатерина Миронова и Евгений Устенко.