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«Краснодар» добыл волевую ничью в матче с «Уралом» на своем поле

Ян Брацкий
21:23 28.02.2021
В конце первого тайма «Краснодар» остался в меньшинстве после удаления Игоря Смольникова.
«Краснодар» добыл волевую ничью в матче с «Уралом» на своем поле
© Фото: pixabay
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Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с «Уралом» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги. Игра проходила на поле южан и завершилась со счетом 2:2. При этом «быки» доигрывали матч в меньшинстве после удаления Игоря Смольникова.

В составе хозяев голами отметились Магомед-Шапи Сулейманов (12 минута) и Реми Кабелла (86 минута). У гостей результативные действия на счету Рафала Аугустиняка, оформившего дубль (52-я и 59-я минуты).

В следующем туре премьер-лиги «Урал» примет на своем поле «Уфу», а «Краснодар» отправится в гости к московскому «Спартаку», который сегодня впервые за десять лет на своем поле уступил казанскому «Рубину».

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