Лыжник Денисов рассказал об упущенном Большуновым серебре Оберстдорфа

Российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых, занявшие третье место в финале командного спринта на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе, могли бороться за серебро. Таким мнением со «Звездой» поделился российский лыжник, серебряный призер этапа Кубка мира в 2001 году Виталий Денисов.

«Это здорово, что бронзовая медаль, но я думаю, что вторыми мы могли быть точно. Боролись, по крайней мере. На предпоследнем этапе Большунов даже сделал открыв, но не смог его удержать. Поэтому бронза. На что способна команда сегодня, то они и взяли», - сказал Денисов.

Что касается триумфаторов гонки, то победу Эрика Вальнеса и Йоханнеса Клебо Денисов назвал ожидаемой и предсказуемой.

«Норвежцы ожидаемо выиграли. Клебо был на последнем этапе. Он фаворит этой дисциплины, поэтому от норвежцев на 99 процентов ждали победы. За второе место наши могли бороться, что они и сделали. Немного не хватило и мы остались третьими», - отметил российский спортсмен.

В любом случае, считает он, медали Большунова и Ретивых - большая награда и мотивация на предстоящие забеги. В них наши лыжники смогут проявить себя, учтя прежние ошибки и недоработки.

«Медаль это всегда хорошо. Вчера было золото, сегодня бронза. Впереди еще большая эстафета, гонка на десять километров и марафон. Еще три медали можно взять», - напомнил собеседник «Звезды».

Россияне Большунов и Ретивых уступили норвежцам 2,09 секунды. Серебро завоевала команда Финляндии, за которую выступали Ристоматти Хакола и Йони Мяки (+1,68 секунды). Напомним, что накануне Александр Большунов одержал победу в скиатлоне в рамках чемпионата мира. Россиянин пришел первым, преодолев дистанцию в 30 километров за 1 час 11 минут 33,9 секунды.