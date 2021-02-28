Большунов заявил, что расстроился из-за бронзы в командном спринте на ЧМ

Российский лыжник Александр Большунов заявил, что расстроился из-за третьего места в командном спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе: ему и Глебу Ретивых было по силам одержать победу, считает спортсмен. Об этом он заявил после завершения гонки.

«Когда не используешь стопроцентную возможность обыграть сильнейшую в спринте сборную Норвегии, то сильно расстраиваешься. Сегодня был как раз такой шанс», - передает его слова ТАСС.

Большунов первым передал эстафету Ретивых перед финальным кругом дистанции, однако последнему не удалось привести команду к победе.

«У меня никаких к нему вопросов, это спорт, ничего не сделаешь. Я сказал, чтобы тренеры решали сами, кого ставить. Главное, что я бегу, поскольку заслуживаю этого»,- добавил Большунов.

Ранее российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых заняли третье место в финале командного спринта на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Победу одержали норвежцы Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо. Серебро завоевала команда Финляндии, за которую выступали Ристоматти Хакола и Йони Мяки.

Накануне Александр Большунов одержал победу в скиатлоне в рамках чемпионата мира. Россиянин пришел первым, преодолев дистанцию в 30 километров за 1 час 11 минут 33,9 секунды.