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Футболисты «Спартака» проиграли «Рубину» на своем поле

Ян Брацкий
16:44 28.02.2021
В конце первого тайма москвичи остались в меньшинстве, после удаления Романа Зобнина за грубую игру.
Футболисты «Спартака» проиграли «Рубину» на своем поле
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости
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Футболисты московского «Спартака» впервые за десять лет уступили казанскому «Рубину» на своем поле. Матч 20-го тура РПЛ в столице завершился со счетом 2:0 в пользу гостей. Результативными действиями в их составе отметился Джордже Деспотович - автор обоих голов на 53-й и 89-ой минутах.

Антигероем мачта в составе «красно-белых» стал Роман Зобнин. Получив два предупреждения подряд он был удален с поля и оставил своих партнеров в меньшинстве. Для «Спартака» проигрыш стал четвертым кряду.

По итогам матча, «Рубин» поднялся на седьмое место в турнирной таблице с 31 очком в активе. «Спартак» упустил возможность обосноваться на втором месте и с 35 баллами остался четвертым. В следующем туре подопечные Доменико Тедеско сыграют дома с «Краснодаром», а «Рубин» примет в гостях петербургский «Зенит».

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