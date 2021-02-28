Футболисты «Спартака» проиграли «Рубину» на своем поле

Футболисты московского «Спартака» впервые за десять лет уступили казанскому «Рубину» на своем поле. Матч 20-го тура РПЛ в столице завершился со счетом 2:0 в пользу гостей. Результативными действиями в их составе отметился Джордже Деспотович - автор обоих голов на 53-й и 89-ой минутах.

Антигероем мачта в составе «красно-белых» стал Роман Зобнин. Получив два предупреждения подряд он был удален с поля и оставил своих партнеров в меньшинстве. Для «Спартака» проигрыш стал четвертым кряду.

По итогам матча, «Рубин» поднялся на седьмое место в турнирной таблице с 31 очком в активе. «Спартак» упустил возможность обосноваться на втором месте и с 35 баллами остался четвертым. В следующем туре подопечные Доменико Тедеско сыграют дома с «Краснодаром», а «Рубин» примет в гостях петербургский «Зенит».