Спорт Лыжники Большунов и Ретивых заняли третье место в командном спринте на ЧМ Анна Назайкина Победу одержала команда Норвегии, серебро досталось финским лыжникам. © Фото: Johanna Lundberg, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых заняли третье место в финале командного спринта на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Победу одержали норвежцы Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо. Большунов и Ретивых уступили им 2,09 секунды. Серебро завоевала команда Финляндии, за которую выступали Ристоматти Хакола и Йони Мяки (+1,68 секунды). Напомним, что накануне Александр Большунов одержал победу в скиатлоне в рамках чемпионата мира. Россиянин пришел первым, преодолев дистанцию в 30 километров за 1 час 11 минут 33,9 секунды. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика