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Российские лыжники Большунов и Ретивых вышли в финал командного спринта на Чемпионате мира

Роман Захаров
14:50 28.02.2021
Сборная РФ заняла второе место в первом полуфинальном забеге.
Российские лыжники Большунов и Ретивых вышли в финал командного спринта на Чемпионате мира
© Фото: Karl-Josef Hildenbrand, dpa, Globallookpress
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Российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых вышли в финал командного спринта на Чемпионате мира, проходящем в немецком Оберстдорфе. Сборная РФ заняла второе место в первом полуфинальном забеге, уступив 0,2 секунды норвежцам.

Напрямую в финал также вышли шведские и канадские спортсмены. Финал командного спринта пройдет уже сегодня.

Днем ранее Александр Большунов одержал победу в скиатлоне в рамках Чемпионата мира. Россиянин пришел первым, преодолев дистанцию в 30 километров за 1 час 11 минут 33,9 секунды. Второе место занял норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер, а замкнул тройку призеров его соотечественник Ханс Кристер Холунд.  

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