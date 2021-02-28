Российские лыжники Большунов и Ретивых вышли в финал командного спринта на Чемпионате мира

Российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых вышли в финал командного спринта на Чемпионате мира, проходящем в немецком Оберстдорфе. Сборная РФ заняла второе место в первом полуфинальном забеге, уступив 0,2 секунды норвежцам.

Напрямую в финал также вышли шведские и канадские спортсмены. Финал командного спринта пройдет уже сегодня.

Днем ранее Александр Большунов одержал победу в скиатлоне в рамках Чемпионата мира. Россиянин пришел первым, преодолев дистанцию в 30 километров за 1 час 11 минут 33,9 секунды. Второе место занял норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер, а замкнул тройку призеров его соотечественник Ханс Кристер Холунд.