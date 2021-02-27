Александр Емельяненко начинает подготовку к следующему бою
По словам спортсмена, тренироваться он будет в Подмосковье.
© Фото: Артур Лебедев, РИА Новости
Известный российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко уже сегодня, 27 февраля, приступит к подготовке к следующему бою. Об этом сообщил сам спортсмен.
По его словам, пока он займется подготовкой в одиночестве. Будет заниматься в Подмосковье.
«Будет ОФП, железяки буду таскать. Потом уже перейду к спаррингам», - приводит ТАСС слова спортсмена.
Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко может провести следующий бой уже в апреле. Его соперником может стать россиянин Евгений Гончаров.
Александр Емельяненко за свою профессиональную карьеру провел 37 боев по правилам ММА, в 28 из которых он одержал победу.