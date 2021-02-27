Проигравший Большунову норвежец Клебо назвал причины его триумфа

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо признал превосходство российского спортсмена Александра Большунова, который завоевал золото на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Сам Клебо пришел к финишу четвертым, уступив россиянину и двум своим соотечественникам.

По словам норвежца, Большунов заслужил высшую награду, а у сборной Норвегии не было командной тактики против него, пишет «Спорт-Экспресс».

«Золотая» для Александра гонка состоялась сегодня. Медаль Большунова стала первой в копилке россиян на этих соревнованиях, а сам он впервые в карьере удостоился титула чемпиона мира. До этого спортсмен четырежды приходил вторым.

Александр Большунов преодолел дистанцию в 30 километров за 1 час 11 минут 33,9 секунды. Второе место занял норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер, а замкнул тройку призеров его соотечественник Ханс Кристер Холунд.