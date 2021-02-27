ЦСКА уступил «Локомотиву» в матче 20-го тура Чемпионата России
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «железнодорожников».
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Футболисты московского «Локомотива» обыграли ЦСКА в матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, состоявшаяся на домашнем стадионе «железнодорожников», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
Голы в ворота «армейцев» забили Виталий Лисакович (6-я минута встречи) и Гжегож Крыховяк (41-я минута).
Сейчас красно-зеленые занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 31 очко. ЦСКА идет на второй строчке (37 очков).