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«Победа для всей страны»: призер Кубка мира прокомментировал триумф Большунова на Чемпионате мира

Роман Захаров
20:24 27.02.2021
Виталий Денисов отметил, что Александр Большунов победил очень сильных соперников.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Karl-Josef Hildenbrand globallookpress
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Победа российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне на Чемпионате мира в Оберстдорфе - это победа для всей страны. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал другой российский лыжник, серебряный призер этапа Кубка мира в 2001 году, чемпион России 2001-го года Виталий Денисов.

«Здесь даже говорить не о чем. Большая победа для всей страны. Давно не было такой победы. От всей души мы все очень рады за него», - сказал спортсмен.

Денисов подчеркнул, что ценность этой победе придает, в том числе, тот факт, что соперниками Большунова были очень сильные норвежские лыжники.

«Это не первое золото на Чемпионате мира. Просто его давно не было - этого золота...  Эту дистанцию в 2017 году выигрывал Устюгов. Но как это сделал Большунов! Когда все норвежцы сильные были, но Большунов их всех обыграл. Это вдвойне приятно. Гордость за страну», - заключил он.

Александр Большунов пришел первым, преодолев дистанцию в 30 километров за 1 час 11 минут 33,9 секунды. Второе место занял норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер, а замкнул тройку призеров его соотечественник Ханс Кристер Холунд. 

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