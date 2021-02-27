Спорт «Зенит» и «Ростов» оформили результативную ничью в матче РПЛ Ян Брацкий Следующий матч «Ростов» сыграет шестого марта в Сочи, а «Зенит» восьмого марта отправится в Казань. © Фото: Алексей Даничев, РИА Новости Читайте нас на: Футболисты петербургского «Зенита» упустили победу в матче с «Ростовом» в 20-ом туре Российской премьер-лиги. Встреча на поле «сине-бело-голубых» завершилась со счетом 2:2. В составе «Зенита» голами отметились Николай Поярков (73) и Далер Кузяев (77). Ростовчане, уступая по ходу встречи, вырвали ничью на последних минутах. Дубль в ворота подопечных Семака забил Али Соу (44, 89). Большую часть второго тайма хозяева поля играли в большинстве, когда был удален игрок гостей Максим Осипенко. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика