ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ
В заключительном матче столичная команда на выезде обыграла казанский «Ак Барс».
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
Московский ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ сезона-2020/21 и стал обладателем Кубка континента - приза победителю регулярного чемпионата.
В субботу, 27 февраля, в заключительном матче «армейцы» на выезде обыграли казанский «Ак Барс». Встреча завершилась с результатом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Единственную шайбу за игру забросил Артем Сергеев (31-я минута).
По итогам 60 матчей красно-синие набрали 91 очко и стали победителем соревнования, обойдя «Ак Барс» на один балл.
Стоит отметить, что столичный ЦСКА выиграл Кубок континента третий раз подряд и шестой раз в своей истории.