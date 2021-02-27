Спорт ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ Роман Захаров В заключительном матче столичная команда на выезде обыграла казанский «Ак Барс». © Фото: Максим Богодвид, РИА Новости Читайте нас на: Московский ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ сезона-2020/21 и стал обладателем Кубка континента - приза победителю регулярного чемпионата. В субботу, 27 февраля, в заключительном матче «армейцы» на выезде обыграли казанский «Ак Барс». Встреча завершилась с результатом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Единственную шайбу за игру забросил Артем Сергеев (31-я минута). По итогам 60 матчей красно-синие набрали 91 очко и стали победителем соревнования, обойдя «Ак Барс» на один балл. Стоит отметить, что столичный ЦСКА выиграл Кубок континента третий раз подряд и шестой раз в своей истории. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика