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ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ

Роман Захаров
19:24 27.02.2021
В заключительном матче столичная команда на выезде обыграла казанский «Ак Барс».
ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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Московский ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ сезона-2020/21 и стал обладателем Кубка континента - приза победителю регулярного чемпионата.

В субботу, 27 февраля, в заключительном матче «армейцы» на выезде обыграли казанский «Ак Барс». Встреча завершилась с результатом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Единственную шайбу за игру забросил Артем Сергеев (31-я минута).

По итогам 60 матчей красно-синие набрали 91 очко и стали победителем соревнования, обойдя «Ак Барс» на один балл.

Стоит отметить, что столичный ЦСКА выиграл Кубок континента третий раз подряд и шестой раз в своей истории.

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