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«Правда восторжествовала»: тренер сборной РФ о победе Большунова на ЧМ

Анна Назайкина
17:25 27.02.2021
Ранее российский лыжник одержал победу в скиатлоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
«Правда восторжествовала»: тренер сборной РФ о победе Большунова на ЧМ
© Фото: Karl-Josef Hildenbrand, dpa, Globallookpress
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Старший тренер мужской сборной РФ по лыжным гонкам Олег Перевозчиков заявил «Звезде», что Александр Большунов давно заслуживал звания чемпиона мира.

«Очень грамотно тактически разложился. Саня уже давно заслуживает этого звания. Очень жаль, что на прошлом чемпионате не получилось. Нынче, видите, молодец все-таки. Восторжествовала правда»,- сказал он.

Тренер также добавил, что праздновать победу некогда: впереди большая обширная программа, завтра состоится командный спринт.

Ранее российский лыжник Александр Большунов одержал победу в скиатлоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Эта победа принесла сборной России первую медаль на турнире, а сам Александр впервые в спортивной карьере стал чемпионом мира.

Российский спортсмен преодолел дистанцию в 30 километров за 1 час 11 минут 33,9 секунды. Второе место занял норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер, а замкнул тройку призеров его соотечественник Ханс Кристер Холунд.

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