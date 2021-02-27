«Появились слезы на глазах»: Большунов рассказал о своем «золотом» финише в Оберстдорфе

Одержавший победу в скиатлоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе лыжник Александр Большунов признался, что на финише у него навернулись слезы на глаза.

«Сегодня я понимал, что могу бежать и побеждать. На разминке понимал, что нужно сразу начинать гонку и делать работу. На финишном спуске появились слезы на глазах», - приводит «Матч-ТВ» слова чемпиона мира.

В гонке у Большунова были грозные соперники из числа национальной команды Норвегии. В самом начале многокилометрового забега Александр вырвался в лидеры и уже не упустил победы.

«Я понимал, что главное - обойти Клэбо, чтобы на финише было проще. Мне нужно было оставаться в лидерах, а на подъеме все сделать для победы», - добавил лыжник.

Александр Большунов финишировал с результатом 1 час 11 минут 33,9 секунд. Вторым финишный створ пересек норвежец Симен Хегстад Крюгер, а замкнул тройку лучших его соотечественник Ханс Кристер Холунд. Золотая медаль Большунова стала первой для российской сборной на этих соревнованиях, а сам Александр впервые в карьере завоевал титул чемпиона мира.