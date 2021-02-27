«Просто большой молодец»: Вяльбе о победе Большунова в скиатлоне на Чемпионате мира
Александр Большунов преодолел дистанцию в 30 километров за 1 час 11 минут 33,9 секунды и пришел к финишу первым.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Karl-Josef Hildenbrand, dpa, Globallookpress
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в беседе со «Звездой» прокомментировала победу российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне на Чемпионате мира, проходящем в немецком Оберстдорфе.
«Просто большой молодец. Самые лучшие впечатления. Тяжелейшая гонка в такой борьбе. Спасибо огромное Саше», - сказала она.
Российский спортсмен пришел первым, преодолев дистанцию в 30 километров за 1 час 11 минут 33,9 секунды. Второе место занял норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер, а замкнул тройку призеров его соотечественник Ханс Кристер Холунд.