«Просто большой молодец»: Вяльбе о победе Большунова в скиатлоне на Чемпионате мира

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в беседе со «Звездой» прокомментировала победу российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне на Чемпионате мира, проходящем в немецком Оберстдорфе.

«Просто большой молодец. Самые лучшие впечатления. Тяжелейшая гонка в такой борьбе. Спасибо огромное Саше», - сказала она.

Российский спортсмен пришел первым, преодолев дистанцию в 30 километров за 1 час 11 минут 33,9 секунды. Второе место занял норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер, а замкнул тройку призеров его соотечественник Ханс Кристер Холунд.