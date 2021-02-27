Российский лыжник Большунов победил в скиатлоне на ЧМ в Оберстдорфе

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в скиатлоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Эта победа принесла сборной России первую медаль на турнире, а сам Александр впервые в спортивной карьере стал чемпионом мира.

Российский спортсмен преодолел дистанцию в 30 километров за 1 час 11 минут 33,9 секунды. Второе место занял норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер, а замкнул тройку призеров его соотечественник Ханс Кристер Холунд. Результаты соревнований публикует официальный сайт Международной федерации лыжного спорта (FIS).