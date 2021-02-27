«Праздники праздновал»: Александр Емельяненко объяснил, почему давно не появлялся на публике

Известный российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко объяснил фанатам свое длительное отсутствие в медийном пространстве. В пятницу, 26 февраля, он посетил турнир АСА 118, проходивший в Москве. До этого последний раз широкая публика могу видеть спортсмена на турнире АСА 107, состоявшемся в июле 2020 года. Там Александр встретился с россиянином Магомедом Исмаиловым в главном бою вечера и уступил соотечественнику техническим нокаутом в третьем раунде.

«Праздники были. Праздники праздновал», - приводит «Спорт-Экспресс» ответ 39-летнего Емельяненко на вопрос о причинах его исчезновения.

Спортсмен также сообщил, что потерял телефон, из-за чего был вынужден долго восстанавливать пароли к своим соцсетям, которые, по его словам, у него «сумасшедшие».

«Я потерял телефон, потом нашел, а потом опять потерял. Ну вот пока это все я восстанавливал... там у меня сумасшедшие пароли стоят на соцсетях. Пока все восстановил - и вот сегодня записал первую сторис в Instagram», - объяснил боец.

Александр Емельяненко за свою профессиональную карьеру провел 37 боев по правилам ММА. В 28 из них он одержал победу, восемь завершились для него поражением, один - ничьей.