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Тренер сборной Норвегии заявил о страхе перед Большуновым

Анна Назайкина
13:05 27.02.2021
Носсум назвал впечатляющим выступление лыжника в первый день чемпионата мира в Оберстдорфе.
Тренер сборной Норвегии заявил о страхе перед Большуновым
© Фото: Maxim Thore, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум заявил о страхе перед российский спортсменом Александром Большуновым, сообщает Dagbladet. Носсум назвал впечатляющим выступление лыжника в спринте, в котором он участвовал, будучи не в лучшем состоянии здоровья.

«Я впечатлен, что он стал четвертым в самой слабой для него дисциплине. С ним будет страшно иметь дело в оставшихся гонках», — сказал он.

Кроме того, Носсум выразил надежду, что все лыжники в ходе выступления будут здоровыми и быстрыми.

Напомним, что 25 февраля Большунову не удалось занять призовое место в спринте классическим стилем, российский спортсмен пришел четвертым. Пьедестал заняли норвежские лыжники Йоханнес Клэбо, Эрик Валнес и Ховард Сулос Таугбель.

Сегодня, 27 февраля, спортсмены выступят в скиатлоне в немецком Оберстдорфе. Гонка начнется в 15:30 по московскому времени. Чемпионат мира завершится 7 марта.

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