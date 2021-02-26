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Названы все участники 1/8 финала футбольной Лиги Европы

Иван Линдеманн
04:45 26.02.2021
Первые матчи 1/8 финала будут сыграны 11 марта, ответные - 18 марта.
Названы все участники 1/8 финала футбольной Лиги Европы
© Фото: РИА Новости
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Объявлены все 16 команд, которые вышли в 1/8 финала футбольной Лиги Европы: английские «Тоттенхэм», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», испанские «Вильярреал» и «Гранада», нидерландский «Аякс», итальянские «Милан» и «Рома», украинские «Шахтер» и «Динамо», норвежский «Мольде», шотландский «Рейнджерс», хорватский «Динамо», греческий «Олимпиакос», швейцарский «Янг Бойз» и чешский ФК «Славия».

Ранее из турнира выбыл последний российский клуб «Краснодар», проиграв загребскому «Динамо».

Жеребьевка следующей стадии Лиги Европы пройдет в швейцарском Ньоне в пятницу, 26 февраля. Первые матчи 1/8 финала будут сыграны 11 марта, ответные - 18 марта.

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