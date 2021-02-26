«Ротор» обыграл «Тамбов» в первом матче после возобновления чемпионата России по футболу

Волгоградский «Ротор» обыграл «Тамбов» в гостевом матче 20-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, завершившаяся со счетом 3:1, состоялась в Саранске на «Мордовия-Арене», где тамбовская команда проводит свои домашние игры.

У волгоградцев отличились Андрес Понсе (58-я минута) и Николай Кипиани (72). На 54-й минуте защитник «Тамбова» Зураб Гигашвили отправил мяч в собственные ворота. Единственный гол в ворота «Ротора» на 41-й минуте забил тамбовский нападающий Артем Архипов.

Стоит отметить, что данный матч стал первым после возобновления Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) после зимнего перерыва.