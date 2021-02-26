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«Краснодар» уступил загребскому «Динамо» и выбыл из Лиги Европы

Иван Линдеманн
01:16 26.02.2021
Встреча закончилась со счетом 0:1. «Краснодар» был последним представителем России в еврокубках в сезоне-2020/21.
«Краснодар» уступил загребскому «Динамо» и выбыл из Лиги Европы
© Фото: Андрей Шрамко, РИА Новости
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Российский футбольный клуб «Краснодар» проиграл хорватскому «Динамо» из Загреба в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча закончилась со счетом 0:1.

На прошлой неделе «Краснодар» также проиграл «Динамо». Таким образом, по сумме двух матчей российский ФК завершил выступление в Лиге Европы.

«Краснодар» был последним представителем России в еврокубках в сезоне-2020/21. Московский «Локомотив» и петербургский «Зенит» еще осенью покинули еврокубки. Три клуба представили Россию в групповой стадии ЛЧ впервые в истории турнира.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет 26 февраля. Матчи данной стадии турнира запланированы на 11 и 18 марта.

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