Спорт «Краснодар» уступил загребскому «Динамо» и выбыл из Лиги Европы Иван Линдеманн Встреча закончилась со счетом 0:1. «Краснодар» был последним представителем России в еврокубках в сезоне-2020/21. © Фото: Андрей Шрамко, РИА Новости Читайте нас на: Российский футбольный клуб «Краснодар» проиграл хорватскому «Динамо» из Загреба в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча закончилась со счетом 0:1. На прошлой неделе «Краснодар» также проиграл «Динамо». Таким образом, по сумме двух матчей российский ФК завершил выступление в Лиге Европы. «Краснодар» был последним представителем России в еврокубках в сезоне-2020/21. Московский «Локомотив» и петербургский «Зенит» еще осенью покинули еврокубки. Три клуба представили Россию в групповой стадии ЛЧ впервые в истории турнира. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет 26 февраля. Матчи данной стадии турнира запланированы на 11 и 18 марта. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика