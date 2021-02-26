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Главой Национального олимпийского комитета Белоруссии избран Виктор Лукашенко

Светлана Иванова
11:31 26.02.2021
Старший сын президента страны стал третьим руководителем в истории спортивной организации.
Главой Национального олимпийского комитета Белоруссии избран Виктор Лукашенко
© Фото: noc.by
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Президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии стал сын Александра Лукашенко Виктор. Соответствующее решение принято в пятницу, 26 февраля, в ходе выборов на собрании комитета. Об этом говорится в сообщении спортивной организации.

Старший сын Александра Лукашенко Виктор стал третьим руководителем в истории комитета. До этого пост президента НОК Белоруссии с мая 1997 года занимал действующий глава страны. Первым руководителем организации со дня ее основания в 1991 году был Владимир Рыженков.

В ходе собрания, которое прошло в Минске, также был выбран вице-президент комитета. Им стал олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Игр в Барселоне 1992 года Дмитрий Довгаленок. 

Кроме выборов руководящих органов, в организации также обсуждались вопросы подготовки белорусских спортсменов к Олимпиаде в Токио и зимним Олимпийским играм в Пекине.

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