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Три российских лыжника вышли в полуфинал спринта на ЧМ

Роман Захаров
16:40 25.02.2021
В 1/2 финала состязаний пробились Александр Большунов, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов.
Три российских лыжника вышли в полуфинал спринта на ЧМ
© Фото: Daniel Karmann, dpa, Globallookpress
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Сразу три российских лыжника пробились в полуфинал в спринте на чемпионате мира.

Так, лидер лыжной сборной РФ Александр Большунов в своем четвертьфинальном выступлении продемонстрировал лучший результат и уверенно вышел в 1/2 финала. Триумфатором в своем забеге стал и Глеб Ретивых. Сергей Устюгов прошел дальше, став вторым.

Соперниками Большунова по полуфиналу станут Йоханнес Клэбо (Норвегия), Эмиль Иверсен (Норвегия), Эрик Вальнес (Норвегия), Оскар Свенссон (Швеция), Жовиан Хедигер (Швейцария).

Ретивых и Устюгов поспорят за выход в финальную часть соревнований с Ховардом Теугбелем (Норвегия), Федерико Пеллегрино (Италия), Ришаром Жуве (Франция) и Полом Голбергом (Норвегия).

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