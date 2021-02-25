Три российских лыжника вышли в полуфинал спринта на ЧМ

Сразу три российских лыжника пробились в полуфинал в спринте на чемпионате мира.

Так, лидер лыжной сборной РФ Александр Большунов в своем четвертьфинальном выступлении продемонстрировал лучший результат и уверенно вышел в 1/2 финала. Триумфатором в своем забеге стал и Глеб Ретивых. Сергей Устюгов прошел дальше, став вторым.

Соперниками Большунова по полуфиналу станут Йоханнес Клэбо (Норвегия), Эмиль Иверсен (Норвегия), Эрик Вальнес (Норвегия), Оскар Свенссон (Швеция), Жовиан Хедигер (Швейцария).

Ретивых и Устюгов поспорят за выход в финальную часть соревнований с Ховардом Теугбелем (Норвегия), Федерико Пеллегрино (Италия), Ришаром Жуве (Франция) и Полом Голбергом (Норвегия).