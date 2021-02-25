Вяльбе прокомментировала наказание Большунова за неспортивное поведение

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) назначить россиянину Александру Большунову испытательный срок на пять гонок в качестве наказания за неспортивное поведение.

Как заявила Вяльбе в комментарии «Звезде», Федерация лыжных гонок РФ с мерами в отношении российского лыжника не согласна и отправила соответствующие письма в FIS и вышестоящие инстанции.

«Что еще можно добавить. Мы с этим решением не согласны. Отправили письма в FIS и вышестоящие организации», - заявила Вяльбе.

Инцидент, из-за которого Бальшунову назначили испытательный срок на пять ближайших стартов, произошел во время январского этапа Кубка мира в Лахти, когда в борьбе за бронзу эстафеты россиянин в ответ на действия финского лыжника Йони Мяки отмахнулся палкой, а, финишировав, врезался в него, сбив с ног. Результат российской команды тогда аннулировали.

Чемпионат мира по лыжным гонкам стартовал 25 февраля в Оберстдорфе в Германии и продлится до 7 марта.