«Он вернется»: Трамп пожелал выздоровления попавшему в ДТП гольфисту Вудсу

Гольфист Тайгер Вудс вернется к выступлениям, несмотря на полученные во время автокатастрофы травмы. Такую уверенность выразил бывший президент США Дональд Трамп.

Политик заявил, что спортсмен - очень уважаемый человек. Другие игроки, по словам Трампа, его превозносят.

«Он выиграл турнир серии Masters с больной спиной, это говорит о его невероятном уровне таланта», - сказал Трамп Fox News.

Бывший президент США сообщил, что был удивлен, когда услышал о ДТП. Трамп назвал произошедшее трагедией, потому что авария случилась сразу после того, как Вудс восстановился после травмы спины.

Гольфист попал в ДТП утром во вторник, 23 февраля. Авария произошла неподалеку от Лос-Анджелеса. В результате автомобиль Вудса разбился и перевернулся. Спортсмена госпитализировали с множественными травмами ноги и уже прооперировали.