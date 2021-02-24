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«Аякс» объявил о переходе Куинси Промеса в «Спартак»

Ян Брацкий
18:20 24.02.2021
Окончательно переход в стан московского клуба Промес завершит после медицинского обследования.
«Аякс» объявил о переходе Куинси Промеса в «Спартак»
© Фото: QPromes, Facebook
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Амстердамский футбольный клуб «Аякс» объявил о переходе Куинси Промеса в московский «Спартак». Сообщается, что клубы достигли соглашения и согласовали трансфер 29-летнего полузащитника. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте «Аякса».

«Клубы договорились о трансферном гонораре в размере 8,5 миллиона евро. Сумма может увеличиться до 11 миллионов евро за счет различных бонусов», - говорится в заявлении клуба.

Для завершения всех формальностей, Промесу предстоит успешно пройти медицинское обследование.

Российским болельщикам футболист хорошо знаком, так как с 2014 по 2018 годы уже защищал цвета «красно-белых». В составе москвичей хавбек завоевал Суперкубок страны и стал чемпионом России. Кроме того, в послужном списке Куинси Промеса выступления за испанскую «Севилью».

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