Спорт «Аякс» объявил о переходе Куинси Промеса в «Спартак» Ян Брацкий Окончательно переход в стан московского клуба Промес завершит после медицинского обследования. © Фото: QPromes, Facebook Читайте нас на: Амстердамский футбольный клуб «Аякс» объявил о переходе Куинси Промеса в московский «Спартак». Сообщается, что клубы достигли соглашения и согласовали трансфер 29-летнего полузащитника. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте «Аякса». «Клубы договорились о трансферном гонораре в размере 8,5 миллиона евро. Сумма может увеличиться до 11 миллионов евро за счет различных бонусов», - говорится в заявлении клуба. Для завершения всех формальностей, Промесу предстоит успешно пройти медицинское обследование. Российским болельщикам футболист хорошо знаком, так как с 2014 по 2018 годы уже защищал цвета «красно-белых». В составе москвичей хавбек завоевал Суперкубок страны и стал чемпионом России. Кроме того, в послужном списке Куинси Промеса выступления за испанскую «Севилью». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика