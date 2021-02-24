«Аякс» объявил о переходе Куинси Промеса в «Спартак»
Амстердамский футбольный клуб «Аякс» объявил о переходе Куинси Промеса в московский «Спартак». Сообщается, что клубы достигли соглашения и согласовали трансфер 29-летнего полузащитника. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте «Аякса».
«Клубы договорились о трансферном гонораре в размере 8,5 миллиона евро. Сумма может увеличиться до 11 миллионов евро за счет различных бонусов», - говорится в заявлении клуба.
Для завершения всех формальностей, Промесу предстоит успешно пройти медицинское обследование.
Российским болельщикам футболист хорошо знаком, так как с 2014 по 2018 годы уже защищал цвета «красно-белых». В составе москвичей хавбек завоевал Суперкубок страны и стал чемпионом России. Кроме того, в послужном списке Куинси Промеса выступления за испанскую «Севилью».