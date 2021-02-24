Спорт Российские легкоатлеты не выступят на ЧЕ в помещении 2021 года Виктория Ивашечкина Несколько дней назад ВФЛА подготовила план восстановления международного членства. © Фото: rusaf_official, VK Читайте нас на: Российские легкоатлеты не получили нейтральный статус. Таким образом, спортсмены не выступят на Чемпионате Европы в помещении 2021 года. «Всероссийская федерация легкой атлетики сделала все возможное, чтобы чистые атлеты могли принять участие в чемпионате Европы в помещении, который пройдет в начале марта в Польше», - говорится на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Напомним, несколько дней назад ВФЛА подготовила план восстановления международного членства. Он был направлен в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций. В 2015 году членство ВФЛА в международной ассоциации было приостановлено на основании решения Всемирного антидопингового агентства. При этом в прошлом году Совет World Athletics принял решение дать 10 разрешений на участие в международных соревнованиях российским спортсменам. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика