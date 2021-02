Множественные травмы: гольфист Тайгер Вудс попал в больницу после автомобильной аварии

Пятнадцатикратный победитель турниров серии «Мэйджор» американский гольфист Тайгер Вудс попал в автомобильную аварию. ДТП произошло утром, 23 февраля, неподалеку от Лос-Анджелеса.

По данным телеканала CNBC, автомобиль спортсмена перевернулся и разбился. Вудса извлекали из поврежденной машины с помощью гидравлических ножниц.

WATCH: @NBCSports' @miketirico discusses Tiger Woods' history of medical issues and surgeries, following rollover crash near Los Angeles.



"He had just, about a month or so ago...had his fifth procedure on his back." pic.twitter.com/9TQt6h8I3N