Множественные травмы: гольфист Тайгер Вудс попал в больницу после автомобильной аварии

Пятнадцатикратный победитель турниров серии «Мэйджор» американский гольфист Тайгер Вудс попал в автомобильную аварию. ДТП произошло утром, 23 февраля, неподалеку от Лос-Анджелеса.

По данным телеканала CNBC, автомобиль спортсмена перевернулся и разбился. Вудса извлекали из поврежденной машины с помощью гидравлических ножниц.

WATCH: @NBCSports' @miketirico discusses Tiger Woods' history of medical issues and surgeries, following rollover crash near Los Angeles.



"He had just, about a month or so ago...had his fifth procedure on his back." pic.twitter.com/9TQt6h8I3N — MSNBC (@MSNBC) February 23, 2021

После этого гольфист был госпитализирован. Он получил множественные травмы ноги и уже перенес операцию. Агент Вудса Марк Стейнберг сообщил, что спортсмен приходит в себя.

Вудсу 45 лет. На его счету 15 побед на турнирах Большого шлема. В последние годы гольфист перенес несколько операций на позвоночнике, а также имел проблемы со злоупотреблением запрещенными веществами.