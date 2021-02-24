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Ученые обнаружили неожиданный способ избавиться от мигрени

Светлана Иванова
14:48 24.02.2021
Всего два с половиной часа физической активности в неделю снижают риск развития мигрени.
Ученые обнаружили неожиданный способ избавиться от мигрени
© Фото: Nik Shuliahin, Unsplash
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Занятия спортом могут снизить риск возникновения болезненных головных болей. К такому выводу пришли авторы нового исследования. При этом достаточным для снижения риска развития мигрени является всего два с половиной часа физической активности в неделю.

В ходе исследования сотрудники клиники головной боли при Вашингтонском университете в Сиэтле изучили, сколько физической активности присутствует в жизни 4500 людей, страдающих от мигрени. Оказалось, что около 73% занимались спортом менее двух с половиной часов в неделю, пишет Daily Mail.

Тогда как регулярные физические упражнения в свою очередь оказались эффективным способом уменьшить частоту случаев  мигрени и ее интенсивность. При достаточном количестве спорта в жизни людей у них также улучшалось качество сна, и они реже страдали от беспокойства.

По словам автора исследования, доктора Мейсона Дайса из Вашингтонского университета в Сиэтле, благодаря физическим упражнениям в организме начитают вырабатываться эндорфины, которые являются естественными болеутоляющими веществами, которые снижают стресс и помогают людям лучше спать, что в конечном счете облегчает течение мигрени.

Точная причина заболевания неизвестна, однако считается, что мигрень возникает из-за аномальной мозговой активности, влияющей на нервные сигналы, химические вещества и кровеносные сосуды в мозге.

Стоит отметить, что два с половиной часа физической активности в неделю – это минимальный порог, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения.

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