Ученые обнаружили неожиданный способ избавиться от мигрени

Занятия спортом могут снизить риск возникновения болезненных головных болей. К такому выводу пришли авторы нового исследования. При этом достаточным для снижения риска развития мигрени является всего два с половиной часа физической активности в неделю.

В ходе исследования сотрудники клиники головной боли при Вашингтонском университете в Сиэтле изучили, сколько физической активности присутствует в жизни 4500 людей, страдающих от мигрени. Оказалось, что около 73% занимались спортом менее двух с половиной часов в неделю, пишет Daily Mail.

Тогда как регулярные физические упражнения в свою очередь оказались эффективным способом уменьшить частоту случаев мигрени и ее интенсивность. При достаточном количестве спорта в жизни людей у них также улучшалось качество сна, и они реже страдали от беспокойства.

По словам автора исследования, доктора Мейсона Дайса из Вашингтонского университета в Сиэтле, благодаря физическим упражнениям в организме начитают вырабатываться эндорфины, которые являются естественными болеутоляющими веществами, которые снижают стресс и помогают людям лучше спать, что в конечном счете облегчает течение мигрени.

Точная причина заболевания неизвестна, однако считается, что мигрень возникает из-за аномальной мозговой активности, влияющей на нервные сигналы, химические вещества и кровеносные сосуды в мозге.

Стоит отметить, что два с половиной часа физической активности в неделю – это минимальный порог, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения.