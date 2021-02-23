Стали известны все участники плей-офф КХЛ
Во вторник, 23 февраля, определились все участники плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Подольский «Витязь», проигравший финскому «Йокериту», лишился шансов на выход в плей-офф. Таким образом столичный «Спартак», разгромивший «Сочи», продолжит борьбу за Кубок Гагарина.
От Западной конференции в плей-офф сыграют: столичный ЦСКА, питерский СКА, московское «Динамо», ярославский «Локомотив», финский «Йокерит», минское «Динамо», череповецкая «Северсталь» и московский «Спартак».
От Восточной конференции продолжат буорьбу: казанский «Ак Барс», омский «Авангард», магнитогорский «Металлург», уфимский «Салават Юлаев», челябинский «Трактор», казахстанский «Барыс», екатеринбургский «Автомобилист» и нижегородское «Торпедо».
Регулярный чемпионат завершится 27 февраля, а уже 2 марта стартует плей-офф Кубка Гагарина.