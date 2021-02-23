Стали известны все участники чемпионата Европы по баскетболу 2022 года

В понедельник сборная Литвы, выигравшая в заключительном квалификационном матче у Дании со счетом 77:76, стала последней командой, завоевавшей путевку на чемпионат Европы по баскетболу в 2022 году. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Теперь известны все команды-участницы Евробаскета-2022: Чехия, Грузия, Германия, Италия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Эстония, Финляндия, Франция, Великобритания, Греция, Венгрия, Израиль, Литва, Нидерланды, Польша, Россия, Сербия, Словения, Испания, Турция и Украина.

Отмечается, что четыре сборных - Чехии, Грузии, Германии и Италии, - получили путевки как хозяева турнира.

Стоит напомнить, что чемпионат Европы по баскетболу из-за пандемии коронавируса был перенесен с 2021 года на 2022-й. Турнир пройдет с участием 24 команд, финал которого состоится в сентябре 2022 года.