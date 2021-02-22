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Даниил Медведев поднялся на третье место рейтинга лучших теннисистов ATP

Виктория Ивашечкина
08:42 22.02.2021
Спортсмен стал четвертым россиянином в истории, попавшим в тройку лидеров.
Даниил Медведев поднялся на третье место рейтинга лучших теннисистов ATP
© Фото: daniil__medvedev, VK
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Российский теннисист Даниил Медведев занял третью строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В финале Australian Open он проиграл сербскому спортсмену Новаку Джоковичу, который занимает первую строчку рейтинга. Таким образом, Медведев стал четвертым россиянином в истории, попавшим в тройку лидеров. 

Кроме того, россиянин Аслан Карацев дошел до полуфинала Australian Open и поднялся в рейтинге сразу на 72 строчки - до 42-го места. Андрей Рублев остался на восьмой строчке. Россиянин Карен Хачанов потерял одну строчку и опустился на 21-е место.

В тройку лидеров ATP удавалось пробиться лишь трем россиянам: Евгению Кафельникову (в 2002 году), Марату Сафину (2005) и Николаю Давыденко (2007).

Ранее теннисист Даниил Медведев рассказал «Звезде» о своих впечатлениях после окончания турнира Australian Open. В финале россиянин уступил сербскому спортсмену Новаку Джоковичу. При этом Медведев остался доволен турниром, в ходе него были как взлеты так и падения.

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