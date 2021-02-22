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В ЦДРА прошел юбилейный турнир по бильярду на кубок Минобороны РФ

Роман Захаров
18:18 22.02.2021
В спортивном мероприятии приняли участие более 30 военнослужащих.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Центральном Доме Российской Армии состоялся юбилейный, XV, открытый турнир по бильярду на Кубок Минобороны России среди офицеров Вооруженных Сил РФ, посвященный Дню защитника Отечества.

Спортивное мероприятие прошло на кануне самого мужественного праздника нашей страны и собрало более 30 военнослужащих.

В турнире приняли участие офицеры Национального центра управления обороной Российской Федерации, Главного управления кадров, Военно-Морского Флота, других видов и родов войск, а также управлений Министерства обороны России.

Организаторами турнира выступили Департамент культуры Минобороны РФ, Центральный Дом Российской Армии и Московский Союз бильярдного спорта.

На торжественном построении к участникам соревнования обратился начальник ЦДРА, заслуженный работник культуры Российской Федерации Василий Мазуренко, который отметил, что турнир, имеющий пятнадцатилетнюю историю, по-прежнему вызывает интерес у военнослужащих, а количество участников неуклонно растет.

Актер кино, постановщик всех бильярдных сцен в фильме Георгия Шенгелия «Классик» Николай Колчицкий поздравил офицеров с наступающим праздником, а также упомянул о планируемых съемках кинокартины «Классик. 25 лет спустя».

Право первого удара было предоставлено победителю прошлого турнира, представителю Генерального штаба ВС РФ.

Соревнования проводились по олимпийской системе с выбыванием после первого поражения, а потому в бильярдном зале кипели настоящие спортивные баталии.

Главным призом турнира – Кубком Министерства обороны Российской Федерации был награжден офицер Национального центра управления обороной РФ майор Кирилл Прохин.

В церемонии награждения принимали участие директор Департамента культуры Минобороны России Артем Горный и начальник Управления культурно-досуговой работы Главного военно-политического управления ВС РФ полковник Виктор Узиюк.

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