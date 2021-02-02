Латвия примет чемпионат мира по хоккею - 2021

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) назвал Латвию единственной страной-хозяйкой чемпионата мира 2021 года. Об этом говорится в сообщении на сайте IIHF.

«Совет IIHF проголосовал за утверждение Риги в качестве единственного места проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года после принятия решения о выводе турнира из Минска», - указано в сообщении на сайте IIHF.

Начало чемпионата мира запланировано на 21 мая 2021 года.

Чемпионат мира по хоккею должен был пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня 2021 года. Но из-за митингов оппозиции в Белоруссии стали звучать призывы перенести турнир. Кроме того, несколько компаний объявили, что не будут спонсировать чемпионат, если он пройдет в Минске. 18 января совет IIHF принял решение о переносе матчей из столицы Белоруссии.