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Латвия примет чемпионат мира по хоккею - 2021

Ирина Киселенко
18:07 02.02.2021
Совет IIHF проголосовал за утверждение столицы Латвии в статусе единственной хозяйки турнира.
Латвия примет чемпионат мира по хоккею - 2021
© Фото: JOEL MARKLUND, imago-images.de, Globallookpress
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Совет Международной федерации хоккея (IIHF) назвал Латвию единственной страной-хозяйкой чемпионата мира 2021 года. Об этом говорится в сообщении на сайте IIHF.

«Совет IIHF проголосовал за утверждение Риги в качестве единственного места проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года после принятия решения о выводе турнира из Минска», - указано в сообщении на сайте IIHF.

Начало чемпионата мира запланировано на 21 мая 2021 года.

Чемпионат мира по хоккею должен был пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня 2021 года. Но из-за митингов оппозиции в Белоруссии стали звучать призывы перенести турнир. Кроме того, несколько компаний объявили, что не будут спонсировать чемпионат, если он пройдет в Минске. 18 января совет IIHF принял решение о переносе матчей из столицы Белоруссии.

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