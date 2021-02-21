Спорт Россиянин Олейник проиграл американцу Докосу на турнире UFC Алена Миронова До поединка с американцем российский спортсмен занимал десятое место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC. © Фото: Алексей Даничев, РИА Новости Читайте нас на: Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник проиграл американцу Крису Докосу на турнире UFC в Лас-Вегасе. Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде. Так, 43-летний россиянин потерпел 15-е поражение за всю профессиональную карьеру. На его счету 59 побед и одна ничья. До поединка с Докосом российский спортсмен занимал десятое место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика