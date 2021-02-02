Панарин вошел в историю НХЛ, проведя 400 матчей

Российский нападающий Артемий Панарин, выступающий за американскую команду «Нью-Йорк Рейнджерс», вошел в историю НХЛ, проведя в ее рамках 400-й матч.

В ходе регулярного чемпионата ньюйоркцы дома встретились с «Питтсбург Пингвинз». Во время матча российский форвард забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Победу со счетом 3:1 одержала команда «Нью-Йорк Рейнджерс».

Панарин вошел в число лучших в истории национальной хоккейной лиги по количеству набранных очков за 400 матчей, всего россиянин заработал с 427 (153+274) очками. Это результат является шестым в лиге среди недрафтованных хоккеистов. Кроме того, Панарин за период игры в НХЛ сделал 247 результативных передач. В этом сезоне россиянин набрал 12 (5+7) очков в девяти последних матчах.