Укравший клюшку у Ковальчука канадский хоккеист продолжит карьеру в шведском клубе
Рижское «Динамо» после произошедшего инцидента разорвало соглашение с игроком.
© Фото: Каспарс Волонтс, Динамо Рига
Укравший клюшку у Ильи Ковальчука канадский хоккеист Джордан Мюррей продолжит свою карьеру в шведском клубе ХВ71.
Мюррей проник в раздевалку омской команды и украл спортивный снаряд знаменитого игрока. Вора быстро вычислили благодаря установленным на арене видеокамерам. Что стало мотивом для совершения кражи - неизвестно. Рижское «Динамо» после произошедшего инцидента разорвало соглашение с игроком.