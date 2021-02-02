Укравший клюшку у Ковальчука канадский хоккеист продолжит карьеру в шведском клубе

Мюррей проник в раздевалку омской команды и украл спортивный снаряд знаменитого игрока. Вора быстро вычислили благодаря установленным на арене видеокамерам. Что стало мотивом для совершения кражи - неизвестно. Рижское «Динамо» после произошедшего инцидента разорвало соглашение с игроком.

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