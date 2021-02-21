«В следующий раз надо дожать»: теннисист Медведев рассказал о турнире Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал «Звезде» о своих впечатлениях после окончания турнира Australian Open, в финале которого он уступил сербскому спортсмену Новаку Джоковичу. Россиянин остался доволен турниром, в ходе него были как взлеты так и падения.

«Это были очень напряженные пять недель в Австралии. Были победы, были и поражения - как сегодня. Когда все это заканчивается есть небольшое опустошение, естественно горечь поражения, но это все опыт. Плюс было много позитивных моментов. Поэтому в следующий раз надо лишь дожать последний матч», - рассказал Медведев.

По словам спортсмена, его следующая состоится через неделю в Роттердаме. Затем теннисиста ждут турниры в Марселе и Майами. Однако Медведев не исключает, что из-за пандемии календарь соревнований может поменяться.